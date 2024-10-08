«Ювентус» готовит новый контракт для Гатти

Туринский «Ювентус» готовит новый контракт для своего защитника Федерико Гатти. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» хочет предложить футболисту новый пятилетний контракт.

Ожидается, что Гатти получит прибавку к зарплате по новому соглашению. Защитник является важной частью команды Тьяго Мотты, который возглавил «старую синьору» летом после ухода из «Болоньи».

26-летний Гатти перебрался в «Ювентус» в 2022 году из «Фрозиноне» и с тех пор сумел пробиться в основной состав команды. К своим годам итальянец успел провести три матча за свою национальную сборную.