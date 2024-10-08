Реакция Дешама на сокращение дисквалификации Погба

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об уменьшении срока дисквалификации хавбека «Ювентуса» Поля Погба.

«Для Поля загорелся зеленый свет. Это прекрасная новость. В марте Погба может вернуться на поле. Теперь он знает, что в скором времени вернется. Это большая радость для него, ведь этот парень очень любит футбол», - приводит слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что изначально полузащитника дисквалифицировали на четыре года. Погба выиграл апелляцию, сократив срок бана до 1,5 года.

Трудовое соглашение 31-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2026 года.