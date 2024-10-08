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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли может вернуться в Италию - назван клуб

08 Октября 2024 • 10:47 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли может трудоустроиться в итальянской Серии А. Согласно сведениям Tuttosport, заинтересованность в услугах форварда проявляет «Торино». Он может присоединиться к туринскому клубу в статусе свободного агента.

«Торино» рассматривает Балотелли в качестве замены травмированному Дувану Сапате. Форвард повредил крестообразные связки и выбыл из строя минимум на семь месяцев.

Последним местом работы 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул минувшим летом. Трансферная стоимость итальянца оценивается в 650 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Марио Балотелли
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