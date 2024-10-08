«Наполи» готовится к новому этапу переговоров с Хвичей

Боссы «Наполи» заинтересованы в подписании нового трудового договора с грузинским хавбеком Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщается на страницах Football-Italia.

По данным журналистов, неаполитанский клуб намерен провести новый раунд переговоров с представителями полузащитника. Итальянцы намерены достичь договоренности в ближайшее время.

Хвича защищает цвета «Наполи» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027 году.

В новом сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел семь поединков. Грузинский вингер записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.