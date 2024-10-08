Не Роналду и Месси: Бонуччи назвал самого сложного соперника в карьере

Экс-защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об игроке, которому ему было тяжелее всего противостоять на футбольном поле.

«Роналду или Месси? Нет, это был Сапата. Настоящий кошмар. У меня были бессонные ночи, когда приходилось играть против него», - передает слова итальянца Sky Sports.

Большую часть своей карьеры Леонардо провел за «старую синьору». Последним местом работы итальянского защитника был стамбульский «Фенербахче». Бонуччи объявил о завершении игровой карьеры в конце прошлого года.

Стоит отметить, что 33-летний Сапата еще продолжает карьеру. Форвард выступает в итальянской Серии А за «Торино».