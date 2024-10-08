​Известный итальянский журналист: «Фонсеку нужно увольнять»

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла считает, что «Милану» следует увольнять Паулу Фонсеку, который возглавил клуб летом, но уже успел потерпеть несколько чувствительных неудач.

- Да, был дерби, выигранный Фонсекой, это его победа. Но этого мало! Это бонус, который уже был утрачен в двух последующих поражениях. В команде анархия, тренер теряет доверие и авторитет в глазах игроков. «Милан» должен решиться на этот шаг и уволить Фонсеку. Во Флоренции происходили вообще невероятные вещи, Тео Эрнандес со своей красной карточкой, он весь на нервах. Леау делает одолжение, если играет, - цитирует слова Педуллы pianetamilan.it.