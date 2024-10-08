​«Милан» решил - Фонсеку пока не трогаем

После очередной неудачи «Милана», на сей раз в матче чемпионата против «Фиорентины», вновь усилились слухи о том, что итальянский клуб может расстаться с Паулу Фонсекой.

Но, как уточняет SportMediaset, руководство клуба, в том числе и Златан Ибрагимович, обсудив ситуацию, приняли решение тактического характера - пока что не трогать главного тренера и оказывать ему всяческую поддержку. Неудача в игре с «Фиорентиной» была возложена на совесть самих игроков.

Но и кредит доверия к Фонсеке не так и велик - другая, ноябрьская пауза, может стать чертой, когда боссы «Милана» снова сядут обсудить будущее и перспективы клуба при португальском специалисте.