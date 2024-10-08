​Галлиани доволен работой Несты

После не очень удачного старта «Монцы» в новом сезоне итальянского чемпионата в прессе начали судачить о том, что Алессандро Неста может подать в отставку. Но слухи поспешил развеять владелец клуба - знаменитый Адриано Галлиани.

- У нас полное доверие к Несте. И не только после ничьей с «Ромой». Я считаю абсурдным менять так быстро тренеров, у нас даже не было подобных разговоров. В прошлом году у нас было то же самое количество очков после семи туров чемпионата, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Монца» сыграет на выезде с «Вероной».