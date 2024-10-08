Руководство «Комо» пообещало пиво всем фанатам «Наполи»

В седьмом туре итальянского чемпионата «Комо» сыграл на выезде в Неаполе, проиграв там чемпиону Италии 2023 года со счётом 1:3. Боссы дебютанта Серии А опасались непростого приёма в Неаполе, но, как ни странно, с этой точки зрения всё прошло без сучка без задоринки - неаполитанцы оказались очень корректными к болельщицкому десанту из одного из самых богатых, «буржуйских» регионов Италии.

И теперь руководство «Комо» решило сделать ответный жест, объявив, что на матче второго круга, который пройдёт в Комо в феврале, все болельщики «Наполи» получал по бесплатному пиву за «счёт заведения», как говорится.