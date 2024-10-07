​Рейндерс: «Мората доказывает, что он - лидер»

Нидерландский полузащитник итальянского «Милана» Тиджани Рейндерс считает испанского нападающего Альваро Морату прирождённым лидером, особенно в свете большго опыта испанца, который в прошлом успел поиграть и в другом итальянском клубе - туринском «Ювентусе».

- Он уже успел показать в раздевалке, что у него характер лидера. Он поиграл за многие клубы, у него большой опыт, он показывал себя в больших матчах. Этот опыт очень нужен «Милану», мы надеемся, он поможет нам, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Удинезе».