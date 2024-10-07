Форвард «Торино» Сапата порвал «кресты»

Нападающий «Торино» Дуван Сапата прошёл медицинское обследование после полученной ранее травмы. У 33-летнего футболиста выявили повреждение передней крестообразной связки. Кроме того, у Сапаты диагностировано повреждение медиального и латерального мениска.

«Торино» пожелал Сапате скорейшего возвращения в строй. Ясно, что после такой травмы нападающий больше в сезоне 2024/2025 не сыграет.

В нынешнем сезоне Дуван Сапата успел провести девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

«Торино» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А.