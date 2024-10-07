Камоцци: «Головин бы мог играть в основе «Ювентуса», Интера», «Милана»

Франко Камоцци, который в своё время занимал пост советника владельца «Спартака», высказался о полузащитнике Александре Головине.

По словам Камоцци, Головин является хорошим игроком европейского уровня, карьера которого в «Монако» складывается удачно. При этом Камоцци считает, что россиянин мог бы играть в более статусной команде.

«Что касается перехода в топ-клуб, Головин бы мог играть в основе «Ювентуса», Интера», «Милана». В полузащите этих клубов есть игроки, которые слабее Головина», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что недавно «Монако» продлил контракт с Александром Головиным до середины 2029 года.