CAS объяснил, почему дисквалификацию Погба за допинг сократили

Дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба за употребление допинга сократили с четырёх до полутора лет. На официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) было опубликовано пояснение этого решения.

«Коллегия CAS основывает своё решение на доказательствах и документах, которые подтверждают, что Погба не употреблял допинг намеренно. Это результат ошибочного приёма добавки, которую ему прописал врач во Флориде. Футболист получал заверения от этого врача, что он лечил нескольких статусных спортсменов в США и осведомлён об антидопинговых обязательствах Погба», - говорится в документе.

CAS отмечает, что большая часть доказательств Погба была неоспоримой. При этом в суде отметили, что футболист должен был проявить большую осторожность в данных обстоятельствах.

Срок дисквалификации Поля Погба истечёт в марте.