Фонсека объяснил замену Пулишича

«Милан» в воскресенье потерпел поражение в гостях у «Фиорентины» со счётом 1:2. В концовке игры рулевой «россонери» Паулу Фонсека решил заменить Кристиана Пулишича, хотя чуть ранее американец забил гол. Португальский специалист дал комментарий по поводу своего решения снять Пулишича с игры.

«Замена была мерой предосторожности. У Пулишича были проблемы со сгибателем. Чуквуэзе хорошо вошёл в игру и создавал моменты», - сказал Фонсека DAZN.

«Милан» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. В семи матчах Серии А команда Паулу Фонсека смогла набрать 11 очков (три победы, две ничьи, два поражения).