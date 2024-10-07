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Чемпионат Италии. Серия А

Фонсека объяснил замену Пулишича

07 Октября 2024 • 11:52 Комментировать
Фиорентина
2:1
Милан

«Милан» в воскресенье потерпел поражение в гостях у «Фиорентины» со счётом 1:2. В концовке игры рулевой «россонери» Паулу Фонсека решил заменить Кристиана Пулишича, хотя чуть ранее американец забил гол. Португальский специалист дал комментарий по поводу своего решения снять Пулишича с игры.

«Замена была мерой предосторожности. У Пулишича были проблемы со сгибателем. Чуквуэзе хорошо вошёл в игру и создавал моменты», - сказал Фонсека DAZN.

«Милан» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. В семи матчах Серии А команда Паулу Фонсека смогла набрать 11 очков (три победы, две ничьи, два поражения).

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Кристиан Пулишич ещё теги

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