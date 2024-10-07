Де Хеа упомянул Манчестер в публикации после яркого матча

В воскресенье вечером в чемпионате Италии «Фиорентина» обыграла «Милан» на своём поле со счётом 2:1. Главным героем поединка стал голкипер «фиалок» Давид де Хеа, которому удалось отразить два пенальти. После игры испанский футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«Стартовал в Испании, сделан в Манчестере, обожаю это в Италии», - написал де Хеа под своим фото.

Напомним, что Давид де Хеа стал футболистом «Фиорентины» в августе. До того момента испанец более года провёл без клубной прописки после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Фиорентина» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.