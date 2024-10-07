«Милан» уверен, что сможет продлить контракт с Меньяном

Итальянский «Милан» уверен, что сможет продлить контракт со своим вратарём Майком Меньяном в ближайшее время. По информации от журналиста Николо Скиры, «россонери» рассчитывают заключить сделку в ближайшие пару недель.

Напомним, «Милан» хочет подписать с Меньяном контракт до 2028 года. Пока стороны не согласовали все детали новой сделки, включая финансовую составляющую. Майк хочет зарабатывать больше, чем ему предлагают «россонери».

Меньян стал футболистом «Милана» в 2021 году, когда перебрался в команду из «Лилля» после завоевания чемпионского титула Лиги 1. В дебютном сезоне за «россонери» Майк помог команде выиграть скудетто.