Амброзини назвал причину поражения «Милана» в матче с «Фиорентиной»

Экс-футболист «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал поражение «россонери» от «Фиорентины» в матче седьмого тура чемпионата Италии.
«Команда провела неудачный матч. Соперник одержал победу, поскольку у «фиалок был совершенно другой настрой. «Милану» не хватило концентрации. В этом плане «Фиорентина» была лучше, чем «россонери», - передает слова Амброзини Milan News.
Напомним, что встреча завершилась поражением «Милана» со счетом 1:2.
После семи туров чемпионата Италии «россонери» набрали 11 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет пять очков.
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