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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины»: «Поверьте, де Хеа остаётся всё тем же монстром»

07 Октября 2024 • 04:03 Комментировать
Фиорентина
2:1
Милан

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино оценил выступление Давида де Хеа в матче против «Милана» (2:1).

Испанский вратарь помог «фиалкам» добыть три очка во встрече седьмого тура Серии А, дважды отразив пенальти.

«Поверьте, де Хеа остаётся всё тем же монстром. Игрок мирового класса.

Мы видим, почему он чемпион, настоящий чемпион. Давид – первоклассный вратарь, образец для подражания, нам нужно благодарить его каждый день», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Палладино.

Давид де Хеа перешёл в «Фиорентину» минувшим летом в качестве свободного агента. В предыдущем сезоне голкипер оставался без клуба, а ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Давид Де Хеа Раффаэле Палладино ещё теги

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