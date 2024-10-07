Бонуччи: «Сарри пришёл в «Ювентус» в неподходящее время»

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что назначение Маурицио Сарри на должность главного тренера не было своевременным.

Сарри возглавил «бьянконери» летом 2019 года, а уже через год покинул клуб. Под руководством специалиста команда завоевала свой последний на данный момент титул Серии А.

«Сарри изо всех сил пытался влиться в динамику «Ювентуса», но он пришёл в неподходящее время. В доковидные времена нам нужен был тренер, который объяснит две-три идеи и будет просто управлять составом. Именно так и работал Аллегри», – заявил в интервью Sky Sport Бонуччи, указывая на сложность методов Маурицио.

После «Ювентуса» Сарри успел поработать в «Лацио», из которого ушёл в марте текущего года.