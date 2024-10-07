​Адли: «Не праздновал гол из уважения»

В седьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла «Милан», а первый гол в этом матче забил Ясин Адли - игрок, ранее выступавший как раз в составе «Милана». После матча французский игрок подчеркнул, что не хотел праздновать свой гол именно из-за уважения к «Милану».

- Я любил «Милан», потому не стал праздновать гол. Из уважения к клубу. Его игроки были мне братьями, болельщики любили меня. И для меня этот матч стал особенным, - не стал скрывать Адли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем, восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» сыграет в гостях с «Лечче», это случится двадцатого октября.