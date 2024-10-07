​Нерес сделал предложение своей невесте

Хорошая неделя для Давида Нереса - во-первых, он забил за итальянский «Наполи» в очередном победном матче для неаполитанцев, а во-вторых, решился сделать предложение своей подруге, теперь уже невесте - немецкой модели Кире Веннон.

Об этом стало известно по публикациям в социальных сетях, и счастливая девушка ,конечно же, сказала ему «да». Надо заметить, что связывает их не только предложение руки и сердца, но и вполне конкретный плод любви - дочь.

Напомним, что Нерес является новобранцем «Наполи», ранее бразильский игрок несколько лет защищал цвета лиссабонской «Бенфики».