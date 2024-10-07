​Джилардино могут «отставить»

После удачного прошлого сезона «Дженоа» неудачно начал сезон нынешний - сейчас команда располагается на восемнадцатом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, и над её наставником Альберто Джилардино замаячил дамоклов меч возможной отставки.

В седьмом туре Серии А «Дженоа» был разгромлен «Аталантой», и сейчас итальянская пресса уже обсуждает имена, которые могут возглавить команду. Это хорватский специалист Игор Тудор, это Габриэле Чоффи, это Леонардо Семпличи, а также Давиде Баллардини.

Впрочем, маловероятно, что смена тренера в «Дженоа» случится уже в октябре.