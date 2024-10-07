​Габбия: «Могли сыграть лучше»

В седьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» в родных стенах обыграла «Милан», и защитник «россонери» Маттео Габбия считает, что его команда упустила реальную возможность взять очки, может быть, даже все три.

- Не могу сказать, что мы недооценили соперника, но точно могли сыграть лучше. Чувствует свою ответственность и это правильное чувство. Мы на правильном пути, несмотря ни на что, - считает Габбия, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем, восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет дома с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.