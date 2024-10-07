​Муту стал гостем «Фиорентины» на матче с «Миланом»

В седьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла «Милан», а на трибунах стадиона имени Артемио Франки присутствовал любопытный гость - румынский нападающий Адриан Муту, в прошлом поигравший за «Фиорентину» и «Интер», посетил матч и даже поприветствовал болельщиков, ещё не забывших его выступления за команду в период с 2006 по 2011 год.

Другим гостем стал Ромуло - бразильский игрок выступал в составе «фиалок» с 2012 по 2014 год.

В следующем, восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» сыграет в гостях с «Лечче», это случится двадцатого октября.