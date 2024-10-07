​Палладино: «Кин становится символом команды»

В седьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла «Милан», а одним из самых «фиолетовых» в обратном смысле слова в её составе оказался Мойзе Кин - ему было далеко не «фиолетово» на то, как сыграет команда, и он старался изо всех сил, особенно после эпизода с незабитым пенальти. Активность Кина порадовала тренера клуба Раффаэле Палладино:

- Часто бывает так, что нападающие, не забив пенальти, теряют интерес к игре. Но Кин продолжил сражаться, помогать команде в нападении. Я считаю Мойзе символом нынешней команды. Он реально очень хорошо работает, - цитирует слова Палладино pianetamilan.it.