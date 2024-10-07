Бонуччи оценил работу Мотты в «Ювентусе»

Бывший футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о работе нынешнего главного тренера команды Тьяго Мотты.

Туринцы выиграли только три из семи матчей в Серии А, четырежды сыграв вничью, что не мешает Мотте регулярно получать комплименты от статусных персонажей. Бонуччи также впечатлён работой специалиста.

«Мотта проделывает исключительную работу как с футбольной точки зрения, так и в плане отношений с игроками. «Ювентус» сделал ставку на молодых футболистов, которым только предстояло проникнуться менталитетом клуба. Посмотрите на Локателли: ему нужен был кто-то вроде Тьяго, чтобы вернуться на уровень после неудачного периода при Аллегри», – поведал в разговоре со Sky Sport Бонуччи.