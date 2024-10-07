​Палладино: «Гудмундссон - наш чемпион»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «фиалок» Раффаэле Палладино нахваливает автора победного гола, исландского футболиста Альберта Гудмундссона - он перебрался в команду совсем недавно.

- Гудмундссон - настоящий чемпион. У него были судороги в мышцах, когда он перебрался к нам, потому дебют пришлось отложить. Он непредсказуем на поле, он жертвует собой ради партнёров, и это то, что мы хотим от него. Эта победа - во многом его заслуга, - цитирует слова наставника клуба pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентине» предстоит сыграть против «Лечче», это случится через две недели, двадцатого октября.