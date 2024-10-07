​Палладино: «Выиграли на характере»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «фиалок» Раффаэле Палладино прокомментировал события матча, он считает, что его команда победила «Милан», что называется, на характере.

- Мне понравился наш командный дух сегодня, мы защищались смело, ответственно, игроки, не раздумывая, жертвовали собой. Наша команда растёт, и такая победа на характере служит её росту, - цитирует слова Палладино pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентине» предстоит сыграть против «Лечче», это случится через две недели, двадцатого октября.