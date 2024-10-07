Фонсека: «Постараемся не изменять себе»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «Милана» Паулу Фонсека расстроен поражением, но старается не подавать виду. Он намерен поработать над аспектом стабильности - после двух неплохих матчей в чемпионате «Милан» сейчас снова проиграл

- У нас было лишь четыре дня на восстановление. Важно показывать стабильность. В одном исследовании УЕФА говорилось, что команда, совершающая меньше всего перемен, в итоге побеждает. И сейчас нам нужно искать стабильность и не изменять себе., - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.