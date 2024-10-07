​Фонсека: «Пенальти будет исполнять Пулишич»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «Милана» Паулу Фонсека очевидно расстроен итогами матча, его подопечные не реализовали два пенальти. Фонсека пообещал внести коррективы и утвердить Кристиана Пулишича в качестве штатного исполнителя пенальти. Он не понимает, почему игроки на ходу поменялись местами и удары исполняли другие футболисты, а не Пулишич.

- У нас есть штатный пенальтист, это Пулишич. Я не знаю, почему сегодня футболисты переиграли эти установки. Такое больше не случится. Пулишич будет исполнять пенальти, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.