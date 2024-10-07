​Фонсека пояснил, почему снял Леау

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «Милана» Паулу Фонсека очевидно расстроен итогами матча, не помогло и решение снять с игры активного соотечественника Рафаэля Леау и выпустить на его место Ноа Окафора. Дотошные итальянские журналисты, конечно же, спросили его за это решение:

- Я сделал такой выбор, потому что хотел больше глубины с Окафором. Пулишича пришлось заменить из-за проблем со здоровьем, но Чуквуезе хорошо вошёл матч. Не совсем понимаю, что случилось с Тео Эрнандесом, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.