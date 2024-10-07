Де Хеа дал комментарий после двух отражённых пенальти в матче с «Миланом»

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа пообщался с журналистами после своих подвигов в поединке с «Миланом» (2:1).

Испанец помог «фиалкам» победить, отразив два одиннадцатиметровых удара гостей. В конце первого тайма переиграть де Хеа с точки не смог Тео Эрнандес, а на 56-й минуте та же участь постигла Тэмми Абрахама.

«Невероятный вечер. Рад двум отражённым пенальти, но предпочёл бы говорить не об этом, а о работе команды, подарившей болельщикам эти эмоции.

Сегодняшняя победа очень важна. Наши усилия наконец-то окупаются. Успех в матче с «Миланом» может стать поворотной точкой», – заявил в интервью DAZN вратарь «Фиорентины».