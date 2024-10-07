​Фонсека: «Трудно понять, как они забили два гола»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». Наставник «Милана» Паулу Фонсека очевидно расстроен итогами матча, ведь двух побед подряд, пусть и в матче с «Интером», ему не гарантировано продолжение работы в клубе. Он посетовал на то, что соперник забил два не совсем логичных гола.

- Я не могу объяснить, как они забили два гола. Наверное, сказалась усталость моих игроков. Мы в какой-то момент начали играть в слишком длинный пас, - цитирует слова португальского наставника pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.