​Фонсека назвал «цирком» обилие пенальти в матче с «Фиорентиной»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». По ходу матча было назначено целых три пенальти, причём ни один в итоге не был забит. Наставник «Милана» Паулу Фонсека назвал «цирком» такое обилие одиннадцатиметровых ударов (что, впрочем, не помешало его подопечным требовать ещё один одиннадцатиметровый в конце игры).

- Я, как любитель футбола, не хочу участвовать в таком цирке. Любой контакт становится пенальти. Даже не хочу обсуждать это судейство, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.