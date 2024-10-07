​Фонсека: «Серия А - самый сложный чемпионат»

Португальский специалист Паулу Фонсека стал новым тренером «Милана» минувшим летом, ранее он уже работал в Италии с «Ромой» и считает Серию А самым сложным чемпионатом из тех, в которых ему доводилось работать.

- В Италии всегда трудно побеждать, что дома, что в гостях. Серия А - самый сложный чемпионат из всех, в нём надо поработать долго, чтобы его понять, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

Тем временем в очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине». В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Удинезе», это случится девятнадцатого октября.