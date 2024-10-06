​Фонсека объяснил ценность Мораты для «Милана»

Испанский нападающий Альваро Мората стал главным приобретением «Милана» минувшим летом, он перебрался в Италию из мадридского «Атлетико». Наставник «Милана» Паулу Фонсека пояснил, чем именно важен для команды Мората - по его словам, это не в последнюю очередь опыт, который команда чуть утратила с уходом Оливье Жиру.

- В этот момент он очень важен для нашей команды, не только из-за игры, но из-за опыта и энергии также. Команда выросла благодаря ему, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

Тем временем в очередном туре итальянского чемпионата «Милан» проиграл «Фиорентине».