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Чемпионат Италии. Серия А

Вратари отбили три пенальти, «Фиорентина» переиграла «Милан»

06 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Фиорентина
2:1
Милан

«Фиорентина» с «Миланом» провели уникальный матч, в котором вратари творили чудеса в рамке.

На 22-й минуте пенальти для «фиалок» - Мойзе Кин плохо пробил в левый угол ворот, и вратарь Майк Меньян угадал направление удар, намертво поймав мяч. На 35-й минуте Ясин Адли получил мяч из аута на левом фланге от Робина Госенса, оторвался от опекуна при входе в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку - 1:0. В концовке тайма 11-метровый в другие ворота - Тео Эрнандес пробил в правый угол ворот, голкипер Давид де Хеа угадал направление удара и в прыжке перевёл мяч на угловой.

Мойзе Кин после перерыва убежал один на один с Меньяном и от линии штрафной площади пробил точно в правый угол ворот, но гол отменен из-за офсайда. Еще пенальти, Тэмми Абрахам нанес удар на исполнение под левую штангу, де Хеа вновь угадал направление удара и спас свою команду. Эрнандес с левого фланга выполнил отличную подачу к дальнему углу вратарской, Кристиан Пулишич оторвался от Адли и в касание забросил мяч точно под левую штангу - 1:1. В быстрой атаке Кин сделал скидку на ход Альберту Гудмундссону по правой половине поля, тот убежал к линии штрафной площади и вколотил мяч под ближнюю штангу - 2:1.

Миланцы могли выйти на второе место, но остаются шестыми, у противника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Милан
(1:0) Адли Ясин35'  
  60'Пулишич Кристиан (1:1)
(2:1) Гудмундссон Альберт73'  
Де Хеа ДавидДодо Домилсон  8'Комуццо ПьетроРаньери ЛукаГосенс РобинКатальди Данило 67' (Ричардсон Амир ( 67') Адли Ясин 77' (Бираги Кристиано ( 77') Кольпани Андреа 90' (Кайоде Майкл ( 90') Гудмундссон Альберт 77' (Куаме Кристиан ( 77') Бове Эдоардо  90'Кин Мойзе
Запасные: Мартинелли ТоммазоСоттиль РиккардоИконе ЖонатанТерраччиано ПьетроМорено МатиасБельтран ЛукасМартинес Куарта ЛукасПаризи Фабьяно
Меньян МайкЭмерсон ЖуниорГаббия МаттеоТомори Фикайо  24'Эрнандес ТеоФофана ЮссуфРейндерс Тиджани  72'Пулишич Кристиан 82' (Чуквуэзе Саму ( 82') Мората Альваро  43'Леау Рафаэл 73' (Окафор Ноа ( 73') Абрахам Тэмми
Запасные: Тиав МаликХименес АлексТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоНоа РавьерПавлович СтрахиньяКамарда ФранческоМуса ЮнусДзероли Кевин
06 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
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