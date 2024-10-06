Вратари отбили три пенальти, «Фиорентина» переиграла «Милан»

«Фиорентина» с «Миланом» провели уникальный матч, в котором вратари творили чудеса в рамке.

На 22-й минуте пенальти для «фиалок» - Мойзе Кин плохо пробил в левый угол ворот, и вратарь Майк Меньян угадал направление удар, намертво поймав мяч. На 35-й минуте Ясин Адли получил мяч из аута на левом фланге от Робина Госенса, оторвался от опекуна при входе в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку - 1:0. В концовке тайма 11-метровый в другие ворота - Тео Эрнандес пробил в правый угол ворот, голкипер Давид де Хеа угадал направление удара и в прыжке перевёл мяч на угловой.

Мойзе Кин после перерыва убежал один на один с Меньяном и от линии штрафной площади пробил точно в правый угол ворот, но гол отменен из-за офсайда. Еще пенальти, Тэмми Абрахам нанес удар на исполнение под левую штангу, де Хеа вновь угадал направление удара и спас свою команду. Эрнандес с левого фланга выполнил отличную подачу к дальнему углу вратарской, Кристиан Пулишич оторвался от Адли и в касание забросил мяч точно под левую штангу - 1:1. В быстрой атаке Кин сделал скидку на ход Альберту Гудмундссону по правой половине поля, тот убежал к линии штрафной площади и вколотил мяч под ближнюю штангу - 2:1.

Миланцы могли выйти на второе место, но остаются шестыми, у противника на одно очко меньше.