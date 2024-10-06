​Де Хеа взял два пенальти за матч - такого в Серии А не было с 2016 года

В матче седьмого тура итальянского чемпионата «Милан» проиграл в гостях «Фиорентине», при этом подопечные Паулу Фонсеки не забили в ходе игры два пенальти - оба отразил испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа.

Как оказалось, такого, чтобы за матч вратарь отразил два пенальти, не было в итальянском чемпионате с 2016 года. Тогда подвиг удался голкиперу «Лацио» Федерико Маркетти в матче с «Карпи». Римляне в итоге выиграли тот матч со счётом 3:1.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» примет дома «Удинезе», это случится через две недели, девятнадцатого октября.