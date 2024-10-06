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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Хеа взял два пенальти за матч - такого в Серии А не было с 2016 года

06 Октября 2024 • 23:41 Комментировать (1)
Фиорентина
2:1
Милан

В матче седьмого тура итальянского чемпионата «Милан» проиграл в гостях «Фиорентине», при этом подопечные Паулу Фонсеки не забили в ходе игры два пенальти - оба отразил испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа.

Как оказалось, такого, чтобы за матч вратарь отразил два пенальти, не было в итальянском чемпионате с 2016 года. Тогда подвиг удался голкиперу «Лацио» Федерико Маркетти в матче с «Карпи». Римляне в итоге выиграли тот матч со счётом 3:1.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» примет дома «Удинезе», это случится через две недели, девятнадцатого октября.


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Комментарии (1) Все комментарии
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Russiasksk
07 Октября 2024 в 00:40
Де Хеа, Куртуа, Тер Штеген, Щенсный - это поколение лучших вратарей последнего десятилетия, жаль что все они уже возрастные.
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