Де Хеа взял два пенальти от «Милана»

Испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отразил два одиннадцатиметровых удара в матче с «Миланом».

Встреча седьмого тура итальянской Серии А проходит в эти минуты. На данный момент счет равный – 1:1.

Стоит сказать, что первыми счет открыли «фиалки», отличившись на 35-й минуте. При этом команда не реализовала пенальти на 22-й минуте. После этого «Милан» дважды получал право на свой одиннадцатиметровый, однако сначала де Хеа отразил удар Тео Эрнандеса, а после справился с выстрелом Тэмми Абрахама. Но сохранить ворота «сухими» голкиперу все же не удалось, так как на 60-й минуте забил Пулишич.

Следить за игрой «Фиорентины» и «Милана» можно в текстовой трансляции.