Погба считает, что должен покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба готовится к новому этапу карьеры.

Дисквалификацию француза за нарушение антидопинговых правил сократили с четырёх до полутора лет. В «Ювентусе» решили, что 31-летний игрок уже не пригодится команде, поэтому вознамерились расторгнуть его контракт в ближайшее время. По данным Foot Mercato, сам Погба также считает, что ему лучше покинуть ряды «старой синьоры» и перезапустить карьеру в другом месте. Стороны очень близки к прекращению сотрудничества.

Поль Погба не играл с сентября прошлого года. Его трудовой договор с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года.