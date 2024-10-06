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Погба считает, что должен покинуть «Ювентус»

06 Октября 2024 • 22:12 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба готовится к новому этапу карьеры.

Дисквалификацию француза за нарушение антидопинговых правил сократили с четырёх до полутора лет. В «Ювентусе» решили, что 31-летний игрок уже не пригодится команде, поэтому вознамерились расторгнуть его контракт в ближайшее время. По данным Foot Mercato, сам Погба также считает, что ему лучше покинуть ряды «старой синьоры» и перезапустить карьеру в другом месте. Стороны очень близки к прекращению сотрудничества.

Поль Погба не играл с сентября прошлого года. Его трудовой договор с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба

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