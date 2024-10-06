Леау и Мората — в основе «Милана» на матч против «Фиорентины»

Пресс-служба «Милана» опубликовала состав команды на предстоящий матч чемпионата Италии с «Фиорентиной».

По решению главного тренера миланского клуба Паулу Фонсеки, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Меньян (вр), Роял, Габбия, Томори, Эрнандес, Пулишич, Фофана, Рейндерс, Леау, Мората, Абрахам.

Встреча седьмого тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом» состоится сегодня, 6 октября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult. Начало события запланировано на 21:45 по московскому времени.