«Рома» не смогла победить главного аутсайдера

В воскресенье идущая на последнем месте «Монца» принимала «Рому» в матче Серии А. В начале игры Куадио Коне от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, и отскочил в центр штрафной площади, Артём Довбик успешно сыграл на добивании и пробил под перекладину в левый угол ворот, но был офсайд.

Форвард «Ромы» добился своего на 61-й минуте - Бриан Кристанте из центра поля выполнил передачу на ход Довбику по правой половине, тот убежал в отрыв, сделал смещение к левому углу штрафной площади и отлично пробил в правый угол ворот - 0:1. Соперник быстро отыгрался - слева Андреа Карбони сделал прострел во вратарскую, голкипер в прыжке не смог смахнуть мяч в сторону от своих ворот должным образом, и Дани Мота в упор спокойно отправил его в сетку - 1:1.

«Рома» делит восьмое место, соперник - последнее.