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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не смогла победить главного аутсайдера

06 Октября 2024 • 20:57 Комментировать
Монца
1:1
Рома

В воскресенье идущая на последнем месте «Монца» принимала «Рому» в матче Серии А. В начале игры Куадио Коне от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, и отскочил в центр штрафной площади, Артём Довбик успешно сыграл на добивании и пробил под перекладину в левый угол ворот, но был офсайд.

Форвард «Ромы» добился своего на 61-й минуте - Бриан Кристанте из центра поля выполнил передачу на ход Довбику по правой половине, тот убежал в отрыв, сделал смещение к левому углу штрафной площади и отлично пробил в правый угол ворот - 0:1. Соперник быстро отыгрался - слева Андреа Карбони сделал прострел во вратарскую, голкипер в прыжке не смог смахнуть мяч в сторону от своих ворот должным образом, и Дани Мота в упор спокойно отправил его в сетку - 1:1.

«Рома» делит восьмое место, соперник - последнее.

Протокол игры  
Монца1:1Рома
  61'Довбик Артём (0:1)
(1:1) Мота Дани70'  
Пицциньякко СемуэльИццо АрмандоМари ПаблоКарбони АндреаПерейра Педру II 73' (Д'Амброзио Данило ( 73'  90') Кирьякопулос Георгиос  60'Бондо УорренБьянко Алессандро 63' (Мота Дани ( 63') Пессина МаттеоМальдини Даниэль 88' (Капрари Джанлука ( 88') Джурич Милан II  90'
Запасные: Мартинс КевинМарич МиркоКальдирола ЛукаAndrea VailatiВалоти МатиаМацца АндреаФорсон ОмариЧиурриа Патрик
Свилар МилеМанчини ДжанлукаН'Дика ЭванАнхелиньо Хосе 71' (Эрмосо Марио ( 71') Челик Зеки 86' (Бальданци Томмазо ( 86') Эль-Шаарави Стефан 20' (Залевски Никола ( 20') Коне КуадиоКристанте БрианСоуле Матиас  26' 71' (Писилли Никколо ( 71') Пеллегрини Лоренцо 86' (Шомуродов Элдор ( 86') Довбик Артём
Запасные: Абдулхамид СаудЛе Фе ЭнцоРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаПаредес ЛеандроДаль Самуэль
06 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Монца

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