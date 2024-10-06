​Стойкович: «Талант Павловича вне сомнений»

Сербский защитник Страхинья Павлович перебрался в «Милан», совершил несколько ошибок и уселся на скамейку запасных. Тем не менее, наставник сербской сборной Драган Стойкович не сомневается в таланте игрока, он считает, что неудачи также составляют часть процесса адаптации в новой команде.

- Страхинья хорошо начал, но затем Фонсека нашел игровую конфигурацию без него. Такие моменты - часть игры, адаптации к новому чемпионату. Это вопрос времени, его талант вне сомнений, - цитирует слова Стойоквича pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» сыграет в Серии А с «Фиорентиной».