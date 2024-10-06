Нидерландский полузащитник итальянского «Милана» Тиджани Рейндерс назвал своих кумиров. Это двое футболистов, блиставших и ведших за собой в разные времена «Барселону» - хотя один из них успел поучиться у второго.

- Когда я был маленьким, меня восхищал Роналдиньо. Потом, когда мне было 10-12, моим кумиром стал Лионель Месси. Но я сожалею, что ни разу не встречался ни с одним из них. Надеюсь, такая возможность представится в будущем, - цитирует слова Рейндерса pianetamialn.it.

напомним, что Рейндерс выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года, ранее он выступал в Нидерландах.