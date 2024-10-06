Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Рейндерс назвал своих кумиров

06 Октября 2024 • 18:30 Комментировать

Нидерландский полузащитник итальянского «Милана» Тиджани Рейндерс назвал своих кумиров. Это двое футболистов, блиставших и ведших за собой в разные времена «Барселону» - хотя один из них успел поучиться у второго.

- Когда я был маленьким, меня восхищал Роналдиньо. Потом, когда мне было 10-12, моим кумиром стал Лионель Месси. Но я сожалею, что ни разу не встречался ни с одним из них. Надеюсь, такая возможность представится в будущем, - цитирует слова Рейндерса pianetamialn.it.

напомним, что Рейндерс выступает за свой нынешний клуб с лета 2023 года, ранее он выступал в Нидерландах.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси Тиджани Рейндерс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Сборная Германии потеряла Мусиалу Мбаппе отреагировал на радостную новость о Погба
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
1
1
1.38 4.70 7.80
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Парма Парма
0
0
1.70 3.85 4.50
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Эмполи Эмполи
2
1
1.45 4.20 7.00
Видео
85 мин
Монца Монца
Рома Рома
1
1
3.75 3.40 1.97
Видео
06.10.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
2.80 3.50 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
18:30 · Италия. Серия А
​Рейндерс назвал своих кумиров
18:22 · Италия. Серия А
«Парма» не пропустила от «Болоньи», сыграв тайм в меньшинстве
18:16 · Италия. Серия А
Голы в конце таймов принесли «Лацио» волевую победу над «Эмполи»
15:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» пропустил первый гол только в седьмом туре Серии А
15:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» пропустил в конце матча с «Кальяри» и остался без победы 3
15:17 · Италия. Серия А
Игроки «Ювентуса» поддержали Бремера после серьёзной травмы 1
12:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
04:41 · Италия. Серия А
​Бастони: «Небольшой блэкаут»
04:33 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Игроков очень разозлила неудача в Леверкузене»
04:28 · Италия. Серия А
​Мхитарян: «Разочарованы пропущенными голами»
03:53 · Италия. Серия А
​Ваноли: «Должен похвалить своих ребят»
03:27 · Италия. Серия А
​Зоммер: «В прошлом году мы играли компактнее»
03:01 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «В обороне много работы, это так»
02:10 · Нидерланды. Эредивизие
Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал о сорвавшемся переходе в топ-клуб
01:48 · Англия. Премьер-лига
Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»
00:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги разочарован игрой «Интера» в защите 1
05 Октября
23:42 · Италия. Серия А
«Интер» одолел «Торино» благодаря хет-трику Тюрама 1
23:42 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам оформил второй хет-трик в карьере
22:53 · Италия. Серия А
Тюрам повторил достижение Икарди
22:21 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо подтвердил намерение «Ювентуса» расстаться с Погба
21:38 · Италия. Серия А
​Фонсека рассказал о состоянии Калабрии
21:33 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, в чём должен прибавить «Интер»
21:19 · Италия. Серия Б
​«Сассуоло» повторил клубный рекорд, забив шесть мячей
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:06 · Италия. Серия А
Фонсека: «Проблема не в характере»
Все новости