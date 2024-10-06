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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» не пропустила от «Болоньи», сыграв тайм в меньшинстве

06 Октября 2024 • 18:22 Комментировать
Болонья
0:0
Парма

Конкуренты по нижней части таблицы чемпионата Италии, «Болонья» и «Парма», провели матч в воскресенье. Самыми опасными моментами в игре были частые подачи в борьбу на втором этаже, но реально угрозы воротам они все же не несли. Добавим, что у «Пармы» на 52-й минуте был удален Войо Кулибали, но соперник не использовал этот перевес.

«Болонья» делит 12-е место, соперник - 15-е.

Протокол игры  
Болонья0:0Парма
Равалья ФедерикоХольм ЭмильБёкема СэмЭрлич МартинЛикояннис Хараламбос 78' (Карлссон Йеспер III ( 78') Эбишер Мишель 46' (Фаббьян Джованни ( 46') Фройлер РемоМоро Никола 62' (Урбаньски Кацпер ( 62'  84') Орсолини Риккардо 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Кастро СантьягоНдой Дан 78' (Миранда Хуан ( 78')
Запасные: Пош ШтефанКорацца ТоммазоОдгор ЙенсБаньолини НиколаСкорупски ЛукашДаллинга ТийсКазале НиколоДомингес БенжаминДе Сильвестри Лоренцо
Судзуки ДзионКулибали Войо  53'Дель Прато ЭнрикоБалог БотондВалери ЭмануэлеБернабе Адриан 89' (Кейта Мандела ( 89') Зом СимонКанчелльери Маттео 55' (Эно Антони ( 55') Эрнани Азеведо 72' (Шарпантье Габриэль ( 72') Ман Деннис 89' (Камара Дрисса ( 89') Бонни Анж-Йоан 72' (Михэйлэ Валентин ( 72')
Запасные: Алмквист ПонтусЧичисола ЛеандроМохаммед Анас ХаджДи Кьяра ДжанлукаВаленти ЛаутароОсорио ЙорданЛеони ДжованниКорви Эдоардо
06 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Парма

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Проверенный прогноз и ставка на матч Болонья – Парма чемпионата Италии – 6 октября 2024
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