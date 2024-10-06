«Парма» не пропустила от «Болоньи», сыграв тайм в меньшинстве

Конкуренты по нижней части таблицы чемпионата Италии, «Болонья» и «Парма», провели матч в воскресенье. Самыми опасными моментами в игре были частые подачи в борьбу на втором этаже, но реально угрозы воротам они все же не несли. Добавим, что у «Пармы» на 52-й минуте был удален Войо Кулибали, но соперник не использовал этот перевес.
«Болонья» делит 12-е место, соперник - 15-е.
Протокол игры
Равалья Федерико•Хольм Эмиль•Бёкема Сэм•Эрлич Мартин•Ликояннис Хараламбос78' (Карлссон Йеспер III (78') •Эбишер Мишель46' (Фаббьян Джованни (46') •Фройлер Ремо•Моро Никола62' (Урбаньски Кацпер (62') • 84'Орсолини Риккардо46' (Айлинг Самуэль (46') •Кастро Сантьяго•Ндой Дан78' (Миранда Хуан (78')
Судзуки Дзион•Кулибали Войо• 53'Дель Прато Энрико•Балог Ботонд•Валери Эмануэле•Бернабе Адриан89' (Кейта Мандела (89') •Зом Симон•Канчелльери Маттео55' (Эно Антони (55') •Эрнани Азеведо72' (Шарпантье Габриэль (72') •Ман Деннис89' (Камара Дрисса (89') •Бонни Анж-Йоан72' (Михэйлэ Валентин (72')
06 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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