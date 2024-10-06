«Парма» не пропустила от «Болоньи», сыграв тайм в меньшинстве

Конкуренты по нижней части таблицы чемпионата Италии, «Болонья» и «Парма», провели матч в воскресенье. Самыми опасными моментами в игре были частые подачи в борьбу на втором этаже, но реально угрозы воротам они все же не несли. Добавим, что у «Пармы» на 52-й минуте был удален Войо Кулибали, но соперник не использовал этот перевес.

«Болонья» делит 12-е место, соперник - 15-е.