Голы в конце таймов принесли «Лацио» волевую победу над «Эмполи»

В седьмом туре Серии А «Лацио» принимал «Эмполи» и не без труда набрал важные очки.

Гости повели на девятой минуте после навеса Олы Сольбаккена и удара головой Себастьяно Эспозито. В самой концовке стартового тайма римляне отыгрались - Нуну Тавареш помог Маттииа Дзакканьи нанесли результативный удар - 1:1.

Второй тайм начался с пенальти имени Булайе Диа. А Валентин Кастельянос с точки не смог пробить голкипера - парировано. Только на 84-й минуте Педро Родригес вырвал для «Лацио» победу. В концовке еще Кастельянос опасно стрелял, но вратарь справился.

«Лацио» делит третье место с отставанием в три очка от лидера. «Эмполи» восьмой, потерпев первое поражение в сезоне.