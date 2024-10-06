Голы в конце таймов принесли «Лацио» волевую победу над «Эмполи»

В седьмом туре Серии А «Лацио» принимал «Эмполи» и не без труда набрал важные очки.
Гости повели на девятой минуте после навеса Олы Сольбаккена и удара головой Себастьяно Эспозито. В самой концовке стартового тайма римляне отыгрались - Нуну Тавареш помог Маттииа Дзакканьи нанесли результативный удар - 1:1.
Второй тайм начался с пенальти имени Булайе Диа. А Валентин Кастельянос с точки не смог пробить голкипера - парировано. Только на 84-й минуте Педро Родригес вырвал для «Лацио» победу. В концовке еще Кастельянос опасно стрелял, но вратарь справился.
«Лацио» делит третье место с отставанием в три очка от лидера. «Эмполи» восьмой, потерпев первое поражение в сезоне.
Протокол игры
|9'Эспозито Себастьяно (0:1)
|(1:1) Дзакканьи Маттиа45'
|(2:1) Педро Родригес84'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль38' (Марушич Адам (38') •Хила Марио•Романьоли Алессио•Тавареш Нуну86' (Кастровилли Гаэтано (86') •Гендузи Маттео•Ровелла Николо• 45'Исаксен Густав73' (Педро Родригес (73') •Диа Булайе86' (Пеллегрини Лука (86') •Дзакканьи Маттиа86' (Нослин Тейяни (86') •Кастельянос Валентин 53'
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль• 78'Анджорин Фаустино65' (Хендерсон Лиам (65') •Грасси Альберто• 82'Фаццини Якопо 31'65' (Эконг Эммануэль (65') •Пеццелла Джузеппе 29'53' (Какаче Либерато (53') •Сольбаккен Ола83' (Де Шильо Маттиа (83') •Эспозито Себастьяно83' (Коломбо Лоренцо (83')
06 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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