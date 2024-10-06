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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» пропустил первый гол только в седьмом туре Серии А

06 Октября 2024 • 15:52 Комментировать
Ювентус
1:1
Кальяри

«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты демонстрирует надёжность в оборонительной линии. В воскресенье «старая синьора» была близка к тому, чтобы после семи туров Серии А сохранить ноль в графе пропущенных голов. Впрочем, туринцы пропустили гол с пенальти от «Кальяри» в концовке матча, и матч завершился вничью со счётом 1:1.

В семи турах чемпионата Италии «Ювентус» добился трёх побед при четырёх ничьих. Разность голов – 10:1.

На текущую минуту «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Тьяго Мотты проведёт в субботу, 19 октября, - против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
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