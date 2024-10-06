«Ювентус» пропустил в конце матча с «Кальяри» и остался без победы

В седьмом туре Серии А «Ювентус» принимал «Кальяри». На первых минутах пенальти в пользу хозяев поля за игру рукой. Душан Влахович пробил в правый угол ворот и открыл счет - 1:0. Франсишку Консейсау с правой половины поля сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил в левый угол ворот, кипер сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде в непростой ситуации. Николо Фаджоли из центра поля выполнил заброс на ход Влаховичу по левой половине поля, Душан убежал в штрафную площадь и плотно пробил по воротам, вратарь очень хорошо сыграл по позиции и вновь удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. Дуглас Соарес прорвался к радиусу штрафной площади и плотно пробил в левый угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, вратарь в прыжке отбил его перед собой, а затем Влахович при игре на добивании из центра штрафной площади не попал в левый угол ворот. В концовке пенальти уже в другие ворота - Рэзван Марин пробил в левый верхний угол ворот, голкипер угадал направление удара, но ничего не мог поделать. На 89-й минуте удаление в составе «Ювентуса» - Франсишку Консейсау ворвался в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе легко упал на газон - сразу же показана вторая жёлтая карточка за симуляцию полузащитнику туринского клуба.

1:1 в итоге, «Ювентус» пропустил впервые в сезоне и делит третье место с отставанием в три очка от лидера, «Кальяри» - 15-й.