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Чемпионат Италии. Серия А

Игроки «Ювентуса» поддержали Бремера после серьёзной травмы

06 Октября 2024 • 15:17 Комментировать (1)
Ювентус
1:1
Кальяри

В воскресенье «Ювентус» проводит домашний матч чемпионата Италии против «Кальяри». Команде Тьяго Мотты удалось открыть счёт достаточно быстро – на пятнадцатой минуте Душан Влахович реализовал одиннадцатиметровый удар. После забитого гола игроки «Ювентуса» продемонстрировали трибунам футболку защитника Глейсона Бремера. Таким образом игроки туринской команды поддержали бразильца, получившего недавно серьёзную травму колена.

Следить за развитием событий в матче между «Ювентусом» и «Кальяри» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
06 Октября 2024 в 15:53
Бремеру - здоровья и скорейшего, полного восстановления.
P.S. Я сам порвал кресты и сижу жду операции…..
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