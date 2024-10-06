​Бастони: «Небольшой блэкаут»

В итальянском чемпионате состоялись матчи седьмого тура, миланский «Интер», выступающий в качестве действующего чемпиона страны, одолел «Торино», хотя и пропустил при этом два мяча. Два пропущенных мяча в то время, когда «Интер» имел численное преимущество на поле, стали поводом для серьёзных пересудов в стане чемпионов Италии. Защитник команды Алессандро Бастони описал ситуацию так:

- Мы вели в счёте 2:0 и в этот момент должны были всё закрывать, но это не получилось и возникли проблемы. Я не могу сказать, почему столько пропускает. У нас как будто небольшие блэкауты. Можно решать всё в первый час и потом экономить силы, вместо этого создаём такие ситуации, - цитирует слова игрока fcinter1908.it.